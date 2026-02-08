Москалькова сообщила о случаях гибели российских военнопленных

Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о случаях гибели российских военнослужащих в плену.

«У нас был вопиющий случай, когда наши военнопленные были замучены и погибли. Я поднимала этот вопрос, фамилии этих ребят известны … Это противоречит не только международному праву, но и просто обычным человеческим нравственным нормам»,— сообщила госпожа Москалькова (цитата по «РИА Новости»).

Как уточнила Татьяна Москалькова, она обратилась к омбудсмену по правам человека на Украине Дмитрию Лубинцу. Она попросила его посещать людей с ранениями. «Наши военнопленные говорят, что не всегда им оказывалась медицинская помощь — та, которая могла бы помочь и привести к спасению»,— добавила омбудсмен.

5 февраля Россия и Украина вернули друг другу по 157 пленных военнослужащих. Предыдущий обмен состоялся 2 октября по формуле «185 на 185».