Канада и Франция в знак поддержки Гренландии открыли на острове консульства

В городе Нуук в Гренландии начали работу дипломатические миссии Канады и Франции. На церемонию открытия консульства прибыла министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

Как отмечает Financial Times, Канада объявила о планах открыть консульство в Гренландии более года назад. Работать дипмиссия начала после угроз президента США Дональда Трампа аннексировать остров. Анита Ананд написала в соцсети X, что открытие консульства стало частью «новой внешней политики и арктической стратегии» Канады.

Франция стала первой страной ЕС, которая открыла консульство в Гренландии.