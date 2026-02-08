Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия убеждает Израиль в том, что уничтожение мемориалов советским солдатам — фактор роста антисемитизма в Европе.

«Пытаемся среди прочего убедить израильских коллег, что уничтожение мемориалов советским солдатам (евреям в том числе), остановившим нацистский Холокост, — это один из факторов роста антисемитизма в Европе»,— сообщила Мария Захарова «РИА Новости».

В декабре 2025 года представитель МИД заявляла, что в европейских странах память о подвигах советских воинов «идет под нож». По ее словам, борьба с мемориальным наследием «началась с прямого одобрения Евросоюза».