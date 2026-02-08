В подмосковном Реутове ввели карантин по бешенству

Карантин по бешенству животных ввели на территории многоквартирного дома в подмосковном Реутове. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Установить эпизоотический очаг по бешенству в границах территории дома четыре улицы Молодежная города Реутов»,— указано в документе.

Карантин по бешенству подразумевает, что на территории дома запрещено лечение больных восприимчивых животных, а также посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции. В их числе сотрудники государственной ветеринарной службы.

Территория всего города Реутов признана неблагополучной по бешенству.