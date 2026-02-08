Силовики пришли с рейдом в московский клуб Eclipse

В московский клуб Eclipse пришли силовики, передают «Известия». Задержаны 10 человек.

Как пишет газета, на мероприятии в клубе «планировалось использование пентаграмм, перевернутых крестов и другой запрещенной символики». В числе задержанных есть как организаторы мероприятия, так и его участники.

На видео, которое публикуют «Известия», задержанные говорят, что они музыканты из группы «Нечисть». На странице рок-группы во «ВКонтакте» указано, что они исполняют музыку в направлениях «от Sympho до Black/Death Metal». На 7 января у них был запланирован концерт в клубе Eclipse, приуроченный ко дню рождения музыкальной группы.