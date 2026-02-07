Вячеслав Гладков вместе с энергетиками попал под ракетный обстрел в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером субботы, 7 февраля, подвергся ракетному обстрелу во время осмотра поврежденных объектов энергетической инфраструктуры в Белгороде. Глава региона в своем Telegram-канале сообщил, что вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятался в укрытие во время повторного обстрела — уже второй за день ракетной атаки ВСУ по Белгороду.

В Telegram-канале Гладков указал, что обстрелы в Белгороде были зафиксированы в 20:02 и 20:39 мск. После первого удара он сообщил о повреждении энергетических объектов и увеличении объемов работ по восстановлению теплоснабжения. В ходе второго за день обстрела были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям в теплоснабжении и электроснабжении в отдельных районах города.

В Белгороде открыты пункты обогрева, один из которых будет работать в круглосуточном режиме. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в нескольких микрорайонах многоквартирные дома подключаются к резервным источникам электроснабжения. Власти продолжают оценивать последствия обстрелов и координируют восстановительные работы. Ведутся мероприятия по обеспечению безопасности населения и поддержанию жизненно важных услуг.

