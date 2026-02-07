Глава СКР затребовал доклад о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самаре, сообщил в субботу Информационный центр СКР (ИЦ СКР).

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, в комментариях в аккаунте ИЦ СКР соцсети «ВКонтакте» размещено обращение жительницы Самары, заявившей о несогласии с ходом установления обстоятельств длительного нерасселения многоквартирного дома на улице Мориса Тореза. Семья женщины является единственными жильцами здания, которому уже 66 лет, и которое из-за высокой степени износа конструкций в 2022 году признано аварийным. Застройщиком строение отключено от газо- и теплоснабжения, а также приняты меры к демонтажу общедомового имущества. При этом гражданам предложена для переезда квартира меньшей жилой площади в доме в отдаленной части города, где отсутствуют надлежащая инфраструктура.

Заметим, что, как ранее уже разъясняли сотрудники прокуратуры, согласно Жилищному кодексу, предоставление гражданам другого жилого помещения в связи со сносом дома носит компенсационный характер и гарантирует им условия проживания, которые не должны быть ухудшены по сравнению с прежними, в том числе по жилой площади. На это указывалось и в постановлениях пленумов Верховного суда в 2009 и в 2017 годах. Однако, отмечает заявительница, вместо предоставления равноценного жилья после получения отказа семьи чиновники обратились в суд с исковым заявлением о принудительном выселении семьи.

Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, расследование уголовного дела приняло затяжной характер, сообщает ИЦ СКР, отмечая, что в следственном управлении СКР по Самарской области уже расследуется уголовное дело о нарушении прав жильцов. В июле прошлого года Алекандр Батрыкин уже требовал от регионального СУ СКР предоставить доклад о результатах расследования этого уголовного дела, однако ситуация не изменилась.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СУ СКР Михаилу Ламонову доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий, а также ускорить его расследование.

Андрей Васильев