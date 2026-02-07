В аварии под Астраханью погиб водитель, пострадали два человека

Под Астраханью произошла авария с летальным исходом. Происшествие случилось около 16:30 по местному времени на 451-м километре автодороги Астрахань — Волгоград в Наримановском районе. Погиб один человек, сообщили в МБУ г. Астрахани «Аварийно-спасательный центр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На трассе Астрахань - Волгоград столкнулись три автомобиля, погиб человек

Фото: МБУ г. Астрахани «Аварийно-спасательный центр» На трассе Астрахань - Волгоград столкнулись три автомобиля, погиб человек

Фото: МБУ г. Астрахани «Аварийно-спасательный центр»

По предварительным данным, автомобиль LADA Largus, следуя из села Растопуловка в направлении Астрахани, столкнулся со стоящим на дороге легковым автомобилем Toyota RAV4. В результате удара Largus вылетел на проезжую часть и врезался в Toyota Mark X.

Водитель LADA Largus оказался зажат в салоне машины, его освободили прибывшие на место спасатели, оказав первую помощь. Затем мужчину передали медикам, впоследствии он скончался в автомобиле скорой помощи.

Пассажирки LADA Largus и Toyota RAV4 получили травмы, их направили в медицинское учреждение.

Марина Окорокова