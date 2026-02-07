В Индии один человек погиб и 13 пострадали при обрушении аттракциона

Один человек погиб и 13 пострадали при обрушении качелей-аттракциона на ярмарке Сураджкунд в Фаридабаде, сообщает The Times of India (TOI). Как сообщили местные власти, погибший — инспектор полиции, который пытался помочь посетителям во время обрушения.

Кадры момента обрушения показал в эфире телеканал India Today. На них видно, что, когда качели застыли в воздухе в перевернутом положении, одна из опор аттракциона сорвалась. Посетители упали вниз головами.

«Он (полицейский.— “Ъ”) пытался спасти людей, когда аттракцион начал накреняться, но часть аттракциона ударила его по лицу и голове. Около 13 человек получили ранения и были доставлены в больницу»,— приводит TOI слова заместителя комиссара Фаридабада Аюш Синхи.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении оператора аттракциона. Главный министр штата Харьяни Наяб Саини выразил соболезнования родным и близким погибшего. В посте в соцсети X он отметил, что даст «соответствующим органам необходимые указания для надлежащего и незамедлительного лечения пострадавших».