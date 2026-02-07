Уроженец Самарской области на церемонии открытия Олимпиады-2026 вышел с российским флагом

В минувшую пятницу «Спорт-Экспресс» в своем Telegram-канале разместил фото болельщика с российским триколором на открытии Олимпийских игр — 2026. На флаге было написано «Лыжная команда Похвистнево» (Похвистнево — районный центр в Самарской области), добавив подпись: «Пронесли. Показали».

Фото: "Спорт-Экспресс"

Под следующим фото, где мимо болельщика с флагом проходит сотрудник персонала, обеспечивающего порядок на стадионе, «Спорт-Экспресс» прокомментировал: «“Себе дороже”, — подумал стюард и проигнорировал российский триколор на церемонии открытия».

В субботу «Спорт-Экспресс» разместил еще один пост, отметив, отметив, что «тот самый болельщик, «который засветился на “Сан-Сиро”», — это Евгений Бурденюк. «На флаг вообще никто не обратил внимания — с ним не было никаких вопросов, мы спокойно прошли на стадион. Сфотографировались на фоне стадиона. Все волонтеры спокойно отодвинулись, охрана пропустила, дали сделать фото»,— приводит слова болельщика «Спорт-Экспресс».

Евгений Бурденюк родился в 1982 году в Похвистнево Самарской области. С 14 лет он начал свою трудовую деятельность работником сферы услуг в Самаре, уже в 2000-м году зарегистрировался в качестве предпринимателя. Ныне он предприниматель, основатель и глава крупной девелоперской компании «Отелит», зарегистрированной в Новосибирске, но работающей по всей России.

В беседе с «Ъ-Волга» в субботу он сказал, что продолжает поддерживать связь со своим родным городом. «У меня там похоронены родители, и я туда приезжаю два раза в год, у меня там и домик есть, который купил четыре года назад. Я стараюсь материально поддерживать городскую лыжную команду (Pohvistnevo Ski Team — именно эта надпись была на флаге, развернутом Евгением Бурденюком на открытии Олимпиады-2026.— “Ъ”). Мы с друзьями также в Похвистнево инициируем свои проекты, поддерживаем и футбольную команду города, и сам город, не так давно мы делали городу пляж, стараюсь поддерживать и свою родную школу — гимназию №1», — сказал предприниматель.

Сергей Титов