Главный редактор «Соль ТВ» возглавила медиахолдинг в Соликамске

Новым главным редактором АНО «Соликамский Медиа Центр» стала Евгения Константинова, сообщает telegram-канал «Соликамск. Объективно». По данным канала, новый главред до назначения более десяти лет работал журналистом, ведущей и главным редактором телекомпании «Соль ТВ». В состав «Соликамского Медиа Центра» входят телеканал «Соликамское телевидение», газета «Соликамский рабочий», городской сайт «PRO Соликамск», соцсети. Учредителем АНО является ГБУ «Центр информационного развития Пермского края».

Прежний главред и гендиректор АНО Наталья Кузнецова, по данным «Ъ-Прикамье», перешла на работу в ОАО «Соликамский магниевый завод».