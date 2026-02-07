Власти Афганистана решили давать ВНЖ в обмен на инвестиции в страну

Вид на жительство (ВНЖ) в Афганистане на срок до 10 лет будет предоставляться в обмен на инвестиции в страну. Об этом сообщила пресс-служба правительства Афганистана после совещания комиссии во главе с вице-премьером по экономическим вопросам Абдулой Гани Барадара.

Ответственному комитету поручили разделить срок действия ВНЖ на категории в зависимости от того, сколько кандидаты инвестировали в страну. На заседании также обсудили международную систему таможенного транзита грузов на границах Афганистана и экономическое состояние городов Лала и Садаф.

Согласно отчету ООН за 2024 год, у 71% населения Афганистана нет доступа к стабильному заработку и услугам здравоохранения. Экономика страны сильно зависит от импорта и международной помощи. Эксперты ООН подсчитали, что из-за ограничения прав женщин и девочек в Афганистане экономические потери страны в период с 2024 по 2026 год составят почти $920 млн.