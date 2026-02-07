Сирия и Саудовская Аравия договорились о создании совместной авиакомпании

Сирия и Саудовская Аравия подписали соглашения, включающие создание совместной авиакомпании Nas Syria и проекта по развитию телекоммуникаций. О заключении сделок объявил глава сирийского инвестиционного управления Талал аль-Хиляли, передает AFP.

Стороны также подписали соглашение о реконструкции и запуске аэропорта в сирийском городе Алеппо. Господин аль-Хиляли сообщил, что проект SilkLink будет направлен на развитие «телекоммуникационной инфраструктуры и цифровой связи» Сирии. В проект инвестируют около $1 млрд.

Министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на церемонии объявил о создании инвестиционного фонда для «крупных проектов в Сирии» с участием частного сектора Саудовской Аравии. По его словам, эти сделки — часть «построения стратегического партнерства» между двумя странами.