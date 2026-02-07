Татарстанская лыжница Дарья Непряева заняла 17-е место в скиатлоне на Олимпиаде

Лыжница из Татарстана Дарья Непряева финишировала 17-й в женском скиатлоне на Олимпийских играх в Италии, уступив победительнице — шведке Фриде Карлссон.

23-летняя спортсменка выступает на Играх в нейтральном статусе. Во время гонки Непряева упала, что не позволило ей бороться за более высокое место. Это еt первые Олимпийские игры во взрослой карьере. В соревнованиях в России она представляет Татарстан.

Победу в скиатлоне одержала Фрида Карлссон, серебро взяла её соотечественница Эбба Андерссон, третьей стала норвежка Хейди Венг.

Влас Северин