Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Пензенской области

Сегодня, 7 февраля, около полудня на 21-м километре автодороги Городище — Никольск произошло смертельное ДТП. При столкновении КамАЗа и «Ситроена» четыре человека скончались на месте происшествия. Прокуратура Городищенского района Пензенской области проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ДТП с участием "КамАЗа" в Пензенской области погибли четыре человека

Фото: Прокуратура Пензенской области, Коммерсантъ В ДТП с участием "КамАЗа" в Пензенской области погибли четыре человека

Фото: Прокуратура Пензенской области, Коммерсантъ

В результате аварии от полученных телесных повреждений погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля. Водитель «КамАЗа» и два других пассажира «Ситроена» доставлены в больницу.

На место ДТП выезжал прокурор Городищенского района Михаил Мартышков. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства при содержании дорог в зимний период.

Марина Окорокова