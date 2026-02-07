Паслер открыл трехкилометровую лыжероллерную трассу в Красноуральске

Губернатор Свердловской области Денис Паслер открыл в Красноуральске лыжероллерную трассу с шестью маршрутами от 500 м до 3 км на территории парка «Третья горка», сообщили в департаменте информационной политики региона. Рядом с объектом находится здание лыжной базы, где в ближайшее время обустроят раздевалки, зал для тренировок, помещения проката и хранения лыж. «Трасса подходит для круглогодичной подготовки спортсменов. В Свердловской области лыжными гонками занимаются почти 52 тысячи человек. Новая трасса укрепит тренировочную инфраструктуру»,— написал господин Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В открытии трассы принял участие уральский биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин вместе с сыном. «Выбрали самую длинную дистанцию — 3 км. Трасса хорошая, сделали на совесть»,— написал он на своей странице «ВКонтакте».

По данным департамента информполитики, строительные работы длились 2,5 года на площади в 60 тыс. кв. м. Ширина трассы составляет 5 м, что позволит спортсменам передвигаться как классическим, так и свободным ходом. «Одновременно здесь могут тренироваться 50-70 человек. Для безопасного движения пешеходов и любителей скандинавской ходьбы на участке в 2 км сделаны широкие тротуары. Трасса проходит по пересеченной местности с подъемами и спусками в живописном месте лесного массива»,— пояснили в ведомстве, добавив, что на территории установили 181 пятиметровую опору со светодиодными светильниками.

Василий Алексеев