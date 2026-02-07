В ЦПКиО Волгограда готовятся к монтажу 120-метровой «Звезды Сталинграда»

В Волгограде готовится к открытию 120-метровое вантовое колесо обозрения «Звезда Сталинграда». В пресс-службе Центрального парка культуры и отдыха, в котором расположен аттракцион, рассказали об открытии предпродажи билетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ЦПКиО Волгограда готовятся к монтажу 120-метрового колеса обозрения

Фото: vk.com / centralparkvlg В ЦПКиО Волгограда готовятся к монтажу 120-метрового колеса обозрения

Фото: vk.com / centralparkvlg

В ближайшее время начнется монтаж колеса. В парк уже прибыли представители компании-изготовителя из КНР. Открытие «Звезды Сталинграда» запланировано на начало лета 2026 года. Самое высокое в России вантовое колесо обозрения станет вторым по высоте после 140-метрового аттракциона «Солнце Москвы» на ВДНХ.

В конструкции предусмотрено 68 кабинок в виде космических капсул вместимостью до 6 человек каждая. Колесо будет проходить один круг за 23 минуты. На аттракционе будет включаться анимационная подсветка, воспроизводящая видеосюжеты по всей окружности. Производитель заверяет, что с высоты 120 метров откроется вид на Мамаев курган, набережную Волги и панораму города длиной 100 км.

Марина Окорокова