«Амкар-Пермь» получил лицензию для выступлений во Второй лиге

Футбольный клуб «Амкар-Пермь» получил лицензию на участие во Второй лиге дивизиона А группы «Серебро». Соответствующее решение принято комиссией Российского футбольного союза 6 февраля, сообщает пресс-служба организации. Также РФС выдала лицензии ФК «Динамо-Брянск», «Динамо Ставрополь», «Зенит» (команда «Зенит-2», Санкт-Петербург).

Как уточняет пресс-служба «Амкара», клуб успешно прошел проверку по критериям лицензирования. Речь идет о спортивных, кадрово-административных, правовых, инфраструктурных и финансовых аспектах.

Напомним, что сезон для «Амкара» в дивизионе «Серебро» стартует 28 февраля.