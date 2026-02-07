Что известно о нападении на студентов в общежитии Уфы

В Уфе подросток с ножом напал на студентов в общежитии Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). По последним данным, пострадали не менее шести человек, включая студентов и двух сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Что известно о нападении — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общежитие Башкирского государственного медицинского университета в Уфе

Фото: оперативная съемка Общежитие Башкирского государственного медицинского университета в Уфе

Фото: оперативная съемка

Где и что случилось Инцидент произошел в общежитии на улице Репина, 6. По этому адресу расположено общежитие БГМУ. Как отмечает Ufa1.ru, в здании проживают в том числе иностранные студенты. По данным МВД, в общежитие ворвался вооруженный ножом подросток и напал на находившихся там студентов. Он был задержан сотрудниками полиции. Нападавший нарисовал свастику кровью на стене общежития, пишет «Осторожно, новости». После нападения он пытался покончить с собой.

Пострадавшие По информации Ufa1.ru, всего пострадали шесть человек, в том числе сам нападавший и сотрудники полиции. Четверо пострадавших — студенты. Госпитализированы: 24-летний мужчина с проникающими ранениями живота и спины — ГКБ № 13;

24-летний мужчина с химическим ожогом глаз — травмпункт № 10;

21-летний студент с открытой раной губы — ГКБ № 21;

35-летний охранник с резаными ранами нижней челюсти и бедра — ГКБ № 18;

23-летний студент с множественными колотыми ранами и состоянием шока — ГКБ № 18;

17-летний юноша с резаными ранами рук и шеи — ГКБ № 1. Министр здравоохранения Башкирии сообщил, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Версии очевидцев Студентка БГМУ рассказала «КП-Уфа», что нападавших, по ее словам, было двое. Один из них якобы удерживал иностранного студента в спортзале общежития. По утверждению свидетельницы, нападавшие целенаправленно выбирали жертв среди иностранцев. Информацию о том, что одного из иностранных студентов удерживали в помещении, подтвердила другая очевидица «Известиям». Она сообщила, что внутри общежития все было залито кровью, двери — выломаны. Официального подтверждения версии о двух нападавших на данный момент нет.

Действия полиции Как сообщили в Следственном комитете, нападавшим оказался 15-летний местный житель. При задержании он оказал сопротивление и ранил ножом двоих полицейских. По данным СКР, подросток также причинил себе телесные повреждения и был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое. Прокуратура Башкирии взяла на контроль выяснение обстоятельств произошедшего. СКР возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Матвей Иващенко