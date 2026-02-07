На 5 новых гидротехнических сооружений в Астраханской области направят 1,3 млрд

Руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Румиль Юнусов рассказал о состоянии водохозяйственного комплекса в преддверии весенне-летнего периода 2026 года. На совещании с главой региона Игорем Бабушкиным он подчеркнул важность подготовки к возможному продлению весеннего половодья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани обсудили подготовку к предстоящему весеннему половодью

Фото: Администрация губернатора Астраханской области В Астрахани обсудили подготовку к предстоящему весеннему половодью

Фото: Администрация губернатора Астраханской области

По оценке Росгидромета, объем притока воды в водохранилища Волжско-Камского каскада во втором квартале этого года будет на уровне нормы. С 11 февраля по 10 марта 2026 года сброс воды с Куйбышевского водохранилища ожидается в объеме 5300–5400 куб. м/с, что указывает на переход к режиму накопления. Эти параметры соответствуют потребностям Астраханской области, при этом акцент делается на стабильность сбросов для минимизации негативного влияния на рыбное хозяйство.

С 18 февраля служба природопользования обследует 41 участок берегов рек в областных районах, включая зону западных подстепных ильменей. По итогам проверок специалисты дадут рекомендации по укреплению берегов и открытию гидротехнических сооружений для эффективного пропуска паводковых вод. Также ведется обследование восьми гидротехнических сооружений, построенных в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

С 2027 года планируется расчистка четырех водных объектов в Красноярском, Приволжском и Володарском районах, а также строительство пяти гидротехнических сооружений в Икрянинском, Лиманском и Наримановском районах на сумму 1,3 млрд руб., три из которых начнут возводить уже в этом году.

