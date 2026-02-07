В России рекордно сократилась доля продолжающих обучение в 10-м классе учеников

В 2024 году в 10-й класс поступили 708,2 тыс. школьников, а на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена — 695,6 тыс. Разрыв в численности этих групп сократился до минимума за 25 лет, следует из ежегодного сборника «Индикаторы образования» Высшей школы экономики (ВШЭ).

В период с 2021 по 2024 год прием на программы подготовки среднего профессионального образования (СПО) вырос на 6%, на программы подготовки специалистов среднего звена — на 20%. Прием на программы бакалавриата и специалитета вырос на 14%. Среди зачисленных в вузы в 2021-2024 годах 41% окончили среднюю школу в год поступления, 19% — программы СПО. Еще 32% пришли с рынка труда, 9% получили общее или профессиональное образование за границей.

Выпускники вузов чаще работают по полученной специальности. Среди устроившихся на работу выпускников программ бакалавриата, специалитета, магистратуры в 2021–2023 годах таких 74,5%, программ подготовки специалистов среднего звена — 60,7%, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих — 55,8%.