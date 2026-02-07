Ульяновские бронзовые колобки заговорили

Дирекция «Ульяновск — литературный город ЮНЕСКО» добавила звуковое сопровождение к полюбившимся экскурсиям по бронзовым колобкам в центре Ульяновска. Теперь, имея смартфон, можно не только посмотреть колобка и прочитать про него, но и тут же, на месте, послушать аудиогид с «захватывающими историями». Об этом в субботу сообщило управление культуры Ульяновска в своем Telegram-канале.

Колобок-геолог с симбирцитом

Фото: пр-служба губернатора

В разных местах центра Ульяновска установлено уже девять миниатюрных бронзовых гидов-колобков. Ульяновск-Симбирск с подачи краеведа Сергея Петрова считается родиной сказочного персонажа. Первый установлен у здания филармонии — это колебятка, маленькая булочка, которую пекли в Симбирской губернии из остатков теста, она и стала прообразом колобка. На Новом Венце — колобок-девочка, рассказывающая об авторе сказки «Аленький цветочек» Сергее Аксакове, а также колобок, напоминающий гусара Дениса Давыдова, и колобок, похожий на героя романа Ивана Гончарова — Илью Обломова. Около педуниверситета — колобок с книжками (считается, что он покровительствует студентам: для успешного начала учебного года они трут помпон на шапочке бронзовой фигурки). У литературного музея «Дом Языковых» — колобок-поэт, в Карамзинском сквере — колобок, покровитель краеведов, недалеко от памятника основателю Симбирска Богдану Хитрово — колобок-сказочник, напоминающий деда Абрама Новопользцева, сказки которого записал сибирский поэт и фольклорист XIX века Дмитрий Садовников. В Молочном переулке размещен колобок-геолог в честь геологоразведчиков, открывших знаменитый ульяновский поделочный камень симбирцит. Рядом с каждым ульяновским колобком размещен QR-код, ведущий на страницы, рассказывающие о симбирянах, которых представляет колобок.

Теперь у колобков появилось и звуковое сопровождение на двух языках — русском и английском. Встреча с каждым колобком — от 2 до 4 минут. Можно слушать онлайн или скачать аудиогид на телефон.

Как сообщает управление, средства на озвучивание колобков взяли из премии, полученной в 2024 году, когда был открыт «Квест колобков», за победу в городской краеведческой премии имени Сергея Петрова.

Сергей Титов, Ульяновск