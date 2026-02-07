Прокуратура в ХМАО устроила проверку после прорыва на сетях в Советском

Югорская межрайонная прокуратура начала проверку после прорыва на сетях холодного водоснабжения на ул. Олега Кошевого в Советском (Ханты-Мансийский автономный округ; ХМАО-Югра), в результате которого снизилось давление воды в жилых домах, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию сетей водоснабжения, а также оперативности действий аварийных служб»,— пояснили в прокуратуре ХМАО, подчеркнув, что проконтролируют проведение перерасчета платы жителей за водоснабжение.

В пресс-службе добавили, что специалисты завершил работы на основной магистрали и приступили к замене участка сети, подводящего к жилым домам. «Завершение работ находится на контроле надзорного ведомства»,— отметили в прокуратуре Югры.

Василий Алексеев