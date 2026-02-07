«Леонардо» возьмут под крыло

Генпрокуратура потребовала национализировать имущество частных собственников «Сирены-Трэвел» — разработчика платформы «Леонардо». Иск подан против нескольких десятков физических и юридических лиц, следует из карточки Никулинского районного суда. Среди ответчиков — гендиректор «Сирены-Трэвел» Михаил Баскаков, миллиардер Ибрагим Сулейманов и другие предприниматели. Как отмечает “Ъ”, они имеют доли в «Сирене-Трэвел» напрямую или через коммерческие структуры. В конце января глобальный сбой в работе «Леонардо» привел к неполадкам при регистрации и задержкам рейсов по всей стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирина Майорова, Коммерсантъ

Первое заседание по делу назначено на 18 февраля, но ответчикам не следует ждать положительного для себя исхода, говорит партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко:

«Система бронирования — это сложный высокотехнологичный бизнес. Эти сбои были вызваны, насколько мы понимаем, хакерскими атаками. Это с каждым может случиться, и, конечно, это не повод изымать активы. Какие в суде будут названы причины, не столь важно, просто бизнес, который может быть интересен государству, не является защищенным на данный момент.

Как мы видим на практике, положительных случаев почти нет. Это система перераспределения. Если ты в эту систему попадаешь, то нет такого судебного разбирательства, в котором мы представляем свои доказательства, а дальше кто лучше докажет, тот и выиграл. К сожалению, ситуация по другим делам такого рода выглядит так: что бы ни говорили ответчики, это не помогает. Соответственно, здесь, предположительно, будет так же».

Сбой в работе «Леонардо» произошел 26 января, о проблемах сообщили в том числе «Аэрофлот», «Ямал», «Победа», Azur Air, АЛРОСА, Smartavia, «Уральские авиалинии». Авиакомпаниям на несколько часов пришлось приостановить регистрацию пассажиров на рейсы и бронирование билетов. В Ассоциации туроператоров заявляли, что проблема затронула свыше 20 тыс. пассажиров, а задержано или отменено было около 70 рейсов по всей стране.

Однако национализация вряд ли повлияет на механизм работы системы, говорит главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин: «Эта система бронирования, в которой работает большинство российских авиакомпаний, (кроме S7 и "Азимута"), она работает как внешний провайдер.

Хосты системы бронирования находятся на стороне "Сирены", а управление ими и система контроля отправки пассажиров "Астра" входят в общий пакет "Леонардо". Все работает примерно по принципу облачного хранилища: данные размещаются на серверах провайдера и обрабатываются там.

Это облачная система, и при возникновении каких-то сбоев перестает работать все у всех. От того, что сменится собственник, ничего не изменится».

Один из ответчиков Алексей Шелухин в разговоре с РБК подтвердил, что получил повестку, но отметил, что не знает, какое отношение он имеет к делу. Другой ответчик, Ибрагим Сулейманов, в октябре был арестован по обвинению в организации двух убийств и в покушении на убийство. Вину бизнесмен не признал.

Анна Кулецкая