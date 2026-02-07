Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Леонардо» возьмут под крыло

Может ли система бронирований авиабилетов стать государственной

Генпрокуратура потребовала национализировать имущество частных собственников «Сирены-Трэвел» — разработчика платформы «Леонардо». Иск подан против нескольких десятков физических и юридических лиц, следует из карточки Никулинского районного суда. Среди ответчиков — гендиректор «Сирены-Трэвел» Михаил Баскаков, миллиардер Ибрагим Сулейманов и другие предприниматели. Как отмечает “Ъ”, они имеют доли в «Сирене-Трэвел» напрямую или через коммерческие структуры. В конце января глобальный сбой в работе «Леонардо» привел к неполадкам при регистрации и задержкам рейсов по всей стране.

Фото: Ирина Майорова, Коммерсантъ

Первое заседание по делу назначено на 18 февраля, но ответчикам не следует ждать положительного для себя исхода, говорит партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко:

«Система бронирования — это сложный высокотехнологичный бизнес. Эти сбои были вызваны, насколько мы понимаем, хакерскими атаками. Это с каждым может случиться, и, конечно, это не повод изымать активы. Какие в суде будут названы причины, не столь важно, просто бизнес, который может быть интересен государству, не является защищенным на данный момент.

В «Ростехе» причиной сбоя «Леонардо» назвали техническую проблему у провайдера

Как мы видим на практике, положительных случаев почти нет. Это система перераспределения. Если ты в эту систему попадаешь, то нет такого судебного разбирательства, в котором мы представляем свои доказательства, а дальше кто лучше докажет, тот и выиграл. К сожалению, ситуация по другим делам такого рода выглядит так: что бы ни говорили ответчики, это не помогает. Соответственно, здесь, предположительно, будет так же».

Сбой в работе «Леонардо» произошел 26 января, о проблемах сообщили в том числе «Аэрофлот», «Ямал», «Победа», Azur Air, АЛРОСА, Smartavia, «Уральские авиалинии». Авиакомпаниям на несколько часов пришлось приостановить регистрацию пассажиров на рейсы и бронирование билетов. В Ассоциации туроператоров заявляли, что проблема затронула свыше 20 тыс. пассажиров, а задержано или отменено было около 70 рейсов по всей стране.

Однако национализация вряд ли повлияет на механизм работы системы, говорит главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин: «Эта система бронирования, в которой работает большинство российских авиакомпаний, (кроме S7 и "Азимута"), она работает как внешний провайдер.

Хосты системы бронирования находятся на стороне "Сирены", а управление ими и система контроля отправки пассажиров "Астра" входят в общий пакет "Леонардо". Все работает примерно по принципу облачного хранилища: данные размещаются на серверах провайдера и обрабатываются там.

Это облачная система, и при возникновении каких-то сбоев перестает работать все у всех. От того, что сменится собственник, ничего не изменится».

Один из ответчиков Алексей Шелухин в разговоре с РБК подтвердил, что получил повестку, но отметил, что не знает, какое отношение он имеет к делу. Другой ответчик, Ибрагим Сулейманов, в октябре был арестован по обвинению в организации двух убийств и в покушении на убийство. Вину бизнесмен не признал.

Анна Кулецкая

