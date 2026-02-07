Историк музыки и главред газеты «Мариинский театр» Райскин скончался в Петербурге

Из жизни ушел историк музыки, музыкальный критик, главный редактор газеты «Мариинский театр», член петербургского Союза композиторов Иосиф Райскин. Ему было 90 лет, сообщили на странице Союза композиторов в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Союз композиторов Санкт-Петербурга Фото: Союз композиторов Санкт-Петербурга

Господин Райскин умер 7 февраля. Причины смерти не уточняются. Информация о дате и времени прощания будет известна позже.

Музыковед родился 4 сентября 1935 года в Куйбышеве (в наст. время Самара). Он окончил Ленинградский Электротехнический институт по специальности «физика электронных приборов». Преподавая в Ленинградском горном институте, Иосиф Райскин печатался как музыкальный критик и был редактором в Ленинградской филармонии и Союзе композиторов.

В возрасте 39 лет историк музыки окончил теоретико-композиторский факультет Ленинградской консерватории по специальности музыковед, а спустя шесть лет — аспирантуру Ленинградской консерватории. Господин Райскин занимал пост главного редактора газеты «Мариинский театр» с 2001 года. В 2009 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Татьяна Титаева