Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко

Умер Вячеслав Гуцко — прапраправнук поэта Александра Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба Государственного музея имени А. С. Пушкина.

«Символично, что Вячеслава Александровича не стало 29 января — в тот же день, когда (только по старому стилю) остановилось сердце его великого предка»,— сообщили в музее.

Вячеслав Гуцко был представителем пятого поколения Пушкиных. Более 50 лет он проработал на заводе имени Лихачева (ЗИЛ) в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения. На протяжении многих лет господин Гуцко «был преданным другом» музея имени Пушкина, сообщили в организации. В музее выразили соболезнования родным и близким умершего.