Ликвидируется бывшая компания-соучредитель «Камской долины»

Пермское ООО «Фонд венчурных инвестиций» находится в процессе ликвидации. Информация об этом была внесена в ЕГРЮЛ 28 января. Созданное в 2005 году общество занималось научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, а также строительством. Ранее компания выступала соучредителем АО «Камская долина» — до 2016 года крупнейшего застройщика Перми.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В начале 2017 года группа столкнулась со сложностями: финансовые претензии к ее компаниям предъявили контрагенты и подрядчики. Кроме того, возникли задержки со сдачей объектов. В арбитраж были поданы иски о признании банкротами нескольких компаний холдинга, включая само АО, а также ООО «КД-Девелопмент», ООО «Недвижимость», ООО «Контур». Ключевым кредитором стал Сбербанк, сумма его требований превышает 1 млрд руб.