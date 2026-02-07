Из двух ПВЗ в Петербурге ночью вынесли товары почти на 2 млн рублей

Четверых молодых жителей Санкт-Петербурга задержали по подозрению в краже товаров из пунктов выдачи заказов в Адмиралтейском районе и Пушкине. Сумма ущерба превысила 1,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Поскольку в помещениях проводили ремонтные работы, сигнализация была отключена. Злоумышленники воспользовались такой ситуацией и в ноябре прошлого года по ночам выносили заказы.

На улице Шкапина 14 ноября сработала сигнализация, задержаны четверо юношей. Полицейские установили, что они причастны к хищению товаров в конце декабря 2025 — начале января 2026 года в Пушкине. Ущерб от краж составил более 1,9 млн рублей.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 158 УК РФ. Фигуранты в возрасте 16-19 лет были неофициально трудоустроены в этих пунктах выдачи заказов.

Татьяна Титаева