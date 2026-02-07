Румынский художник получил от Эпштейна $90 тыс. за роспись «Храма секса» и другой недвижимости

Румынский художник Ион Никола получил от финансиста Джеффри Эпштейна $90 тыс. за роспись и оформление его недвижимости, в том числе «Храма секса». Информация об этом содержится в материалах Минюста США, их изучило «РИА Новости».

Имя художника упоминается в материалах дела более 2,5 тыс. раз. В переписке окружения Джеффри Эпштейна он упоминается как Ion the Painter («Ион художник»). В период сотрудничества с финансистом Ион Никола занимался росписью стен, оконных проемов, картинных рам, декоративных элементов интерьеров в резиденциях Джеффри Эпштейна в Нью-Йорке и на его острове. По оценкам румынских изданий, за отдельные работы Джеффри Эпштейн платил художнику от $3 до $25 тыс. Ион Никола сотрудничал с финансистом с 2010 по 2019 год.

Ион Никола заявил в интервью румынскому изданию, что получал около $300 в день, иногда работая по пару часов, и сообщил, что идея создания «Храма секса» на острове Джеффри Эпштейна принадлежит ему. Однако Ион Никола утверждает, что никогда не обсуждал с финансистом ничего, кроме своей работы.

В конце января Минюст США опубликовал новые материалы, связанные с делом Джеффри Эпштейна. В 2019 году финансиста обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, однако летом того же года он умер в тюрьме.