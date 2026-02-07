Умер музыковед Иосиф Райскин

Музыковед и музыкальный критик Иосиф Райскин умер в Санкт-Петербурге на 91-м году жизни. Об этом сообщил Союз композиторов города. О дате похорон будет объявлено позднее.

Иосиф Райскин окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности физика электронных приборов. В 1958–1965 годы работал в Центральном научно-исследовательском институте Военно-морского флота СССР. В 1965–1992 годы преподавал на кафедре физики в Ленинградском горном институте.

В 1975 году окончил теоретико-композиторский факультет Ленинградской консерватории, в 1981 году — аспирантуру. С 1978 года входил в Союз композиторов России. С 2003 года возглавлял секцию критики и музыкознания при союзе. В 1995–1997 годы был главным редактором газеты петербургской Филармонии им. Д. Д. Шостаковича Pro Musica. С 2001-го — главред газеты «Мариинский театр». Написал более 500 статей, в том числе в научных сборниках и энциклопедиях. Является обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.