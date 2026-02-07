Грузовые суда Glyfada и Aeolian Fortune столкнулись в Финском заливе

В акватории Финского залива столкнулись грузовые суда Glyfada и Aeolian Fortune. Первое судно ходит под флагом Мальты, второе — Португалии.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области сообщили о произошедшем 7 февраля. Суда, следовавшие в попутном направлении, столкнулись по касательной. В результате инцидента никто не пострадал, окружающей среде вред не причинен.

Проверку по факту столкновения проводит Северо-Западная транспортная прокуратура. По информации надзорного ведомства, инцидент не повлиял на движение других судов, наличие повреждений устанавливается. Aeolian Fortune следует по маршруту в порт Усть-Луга.

Татьяна Титаева