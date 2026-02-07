Слишком похожие логотипы

Armani судится с продавцом смесителей в России из-за логотипа. В центре разбирательства оказался предприниматель Дмитрий Архипов, который сотрудничает с немецкой компанией Elghansa. Она выпускает оборудование для кухонь и ванных комнат. Архипову принадлежат права на товарный знак. В 2024-м компания провела редизайн, после чего ее логотип стал состоять из букв G и H, которые образуют круг. Но в 2026-м Роспатент отменил охрану товарного знака из-за позиции модного дома Armani. Там посчитали, что изображение почти полностью повторяет их логотип. Сама компания также выпускает сантехнику в партнерстве с брендом Rosa.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подшивалов / Фотобанк Лори Фото: Александр Подшивалов / Фотобанк Лори

В ответ предприниматель потребовал прекратить правовую охрану товарного знака Armani. Он сослался на то, что компания с 2022 года не работает в России. И шанс добиться успеха в этом деле у продавца смесителей есть, считает старший юрист фирмы Patentus Павел Медведев: «Если происходит в течение трех лет неиспользование этого знака, это основание для его аннулирования. В общем-то, эта ситуация иллюстрирует, что некий ИП увидел, что были заявления об уходе с рынка, товарный знак с 2022 года не используется, и он пробует зарегистрировать знак на себя.

На самом деле таких исков будет сейчас очень много, поскольку с 2022-го прошло три года. Нас ждет волна попыток получить чужой товарный знак по неиспользованию, обосновывая заинтересованность. Практика исходит сейчас из того, что параллельный импорт не является надлежащим использованием товарного знака либо же использованием под контролем правообладателя, чтобы сохранить охрану.

Есть еще другой момент: правообладатель может сказать, мол, знаете, может быть, я не могу обосновать эти цепочки, но посмотрите, вот на рынке оригинальные товары, все здесь присутствуют. И, может быть, действительно большие бренды, чей товарный знак признан общеизвестным, смогут на это ссылаться».

Модный дом Armani объявил о приостановке работы в России в марте 2022 года. Однако в ноябре Минпромторг заявил, что компания готова возобновить поставки косметической и парфюмерной продукции. Тогда же изделия бренда исключили из списка товаров для параллельного импорта. При этом в прошлом году агентство Bloomberg отмечало, что помимо Armani лишиться в России товарных знаков могут Victoria’s Secret, Ericsson, Inditex и Nokia. Все из-за того, что Роспатент способен прекратить правовую охрану, если правообладатель не пользуется товарными знаками три года.

Впрочем, пока суды чаще встают на сторону иностранных компаний, отмечает партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников: «С момента ухода компаний, санкций и так далее различные стороны регулярно пытаются использовать в судах аргументацию, связанную с фактом ухода или недружественности страны происхождения правообладателя.

Но суды в рамках этих споров оценивают все обстоятельства, точно так же, как они их оценивали раньше. И если есть такая сантехника, на ней используется знак Armani, и это делается даже совместно с какой-то другой компанией, значит, фактически использование происходит. Более того, когда они начинали процесс по признанию недействительной охраны товарного знака российской компании, они, скорее всего, уже просчитывали такой риск, как встречное требование о прекращении права на их знак. Скорее всего, даже если на тот момент у Armani не было достаточных доказательств использования, они их формировали и, может быть, начали даже более активное использование.

Сам факт ухода звучит очень абстрактно, то есть мы все понимаем и видим, как компании уходят, но не до конца, то есть какой-то бизнес они открыто не ведут, но что-то продолжают делать. И если их товарный знак даже по лицензионным соглашениям, например, с другими российскими лицами продолжает использоваться на рынке, значит, он используется.

Соответственно, в такой ситуации у Armani все шансы отстоять знак».

В конце года Роспатент фиксировал поток заявок на продление регистраций товарных знаков западных брендов, ушедших с российского рынка. В числе прочих права возобновили Hyundai, Uniqlo, Coca-Cola, IKEA, Dior, Starbucks и Apple.

Анжела Гаплевская