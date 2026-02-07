Бывших топ-менеджеров Экопромбанка привлекли к делу о банкротстве его экс-председателя

Арбитражный суд Пермского края отложил судебное разбирательство по делу о банкротстве бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева. Следующее заседание состоится 26 февраля. Как свидетельствуют данные сайта «Электронное правосудие», в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены бывшие зампреды правления Экопромбанка Вадим Манин, Алексей Червонных, Алексей Лихачев, а также предприниматель Сергей Фирсов. Ранее к делу приобщили супругу господина Туева Татьяну Мазуку вместе с ее финансовым управляющим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ленинского суда Перми Фото: пресс-служба Ленинского суда Перми

Истцом на настоящему делу выступает ОАО «Пермский акционерный эколого-промышленный коммерческий банк “Экопромбанк”». Функции его конкурсного управляющего выполняет Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Сумма претензий к господину Туеву в рамках дела о его банкротстве составляет 319,5 млн руб.

Напомним, в начале 2025 года суд удовлетворил требования ГК «Агентство по страхованию вкладов» о взыскании 319,5 млн руб. с господина Туева, бывшего зампреда правления Вадима Манина и предпринимателя Сергея Фирсова солидарно. Речь идет об ущербе по уголовному делу о хищении средств Экопромбанка и злоупотреблении полномочиями. В 2022 году Андрей Туев был приговорен за это к семи годам лишения свободы, однако в 2024 году суд освободил его условно-досрочно.