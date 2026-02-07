В Татарстане планируют выделить 3,8 млрд руб. на мелиорацию земельных и водных ресурсов в 2026 году. Об этом сообщил глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

В 2026 году в Татарстане хотят выделить 3,8 млрд рублей на мелиорацию

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мелиорация включает комплекс мероприятий по улучшению гидрологических, почвенных и агроклиматических условий с целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур. За пять лет в этот сектор было инвестировано 13,8 млрд руб., в том числе 5,2 млрд руб. в 2025 году.

За последние годы в республике восстановлено 37 тыс. га орошаемых земель, отремонтировано 487 гидротехнических сооружений, проложено более 280 км трубопроводов и закуплено более 300 единиц оросительной техники, сообщил министр.

Влас Северин