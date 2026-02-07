Полиция возбудила дело после выстрела из аэрозольного пистолета в ПВЗ

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в совершении выстрела из аэрозольного устройства в сторону администратора пункта выдачи заказов маркетплейса. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инцидент произошел в доме № 13 по улице Ленсовета. Согласно картографическим сервисам, там работает ПВЗ Wildberries. К правоохранителям с заявлением обратился 55-летний администратор торговой точки. Сотрудник сообщил, что неизвестный в ходе словесного конфликта выстрелил в его сторону из аэрозольного пистолета, а потом покинул ПВЗ.

Администратор обратился за помощью медиков, его отпустили в удовлетворительном состоянии после осмотра. Подозреваемого правонарушителя задержали 6 февраля у дома № 51, корпус 2 по улице Ленсовета. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Wildberries запустил внутреннюю проверку: у владельца ПВЗ уточняются детали происшествия. В компании готовы предоставить полиции всю необходимую информацию, а менеджеру и его родным — все варианты по оказанию помощи.

Татьяна Титаева