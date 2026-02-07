Замглавы департамента МЧС арестовали по делу о взятке и мошенничестве

Заместителя директора департамента международной деятельности МЧС Ираклия Арабидзе заключили под стражу. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сейчас Ираклий Арабидзе находится в СИЗО, сообщил источник агентства. По его словам, ходатайство об аресте Басманный суд удовлетворил в декабре 2025 года.

По этому делу также арестовали бывшего заместителя директора департамента международной деятельности МЧС Вадима Хасенова. Ему предъявили обвинение в получении взятки и мошенничестве. Обоим арестованным грозит до 15 лет колонии.

По словам источника ТАСС, уголовное дело может быть связано с коррупцией в Международной организации гражданской обороны (МОГО). В картотеке судебных дел указано, что Ираклий Арабидзе и Вадим Хасенов обжаловали арест, Мосгорсуд рассмотрит их жалобу 18 февраля.