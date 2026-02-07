В Свердловской области похолодает до –32° при прояснении в начале недели

Атмосферный фронт циклона с Причерноморья принесет волну осадков преимущественно в южные районы Свердловской области 8-9 февраля, сообщили в Уральском Гидрометцентре. «На севере региона осадков мало, ветер ослабеет, заметно подморозит до –22°…–27°. На юге области кратковременно потеплеет до –5°…–10°, но уже 10 февраля вновь похолодает на 6°-7°»,— добавили синоптики.

Согласно данным Уральского гидрометцентра:

В Свердловской области в воскресенье, 8 февраля, прогнозируют облачность с прояснениями, небольшой снег и в отдельных районах изморозь. Температура ночью составит –7°...–12° (при прояснении –17°...–22°, на крайнем севере: до –27°), днем — –5°…–10°. Ветер будет 2–9 м/c.

В понедельник, 9 февраля, в регионе сохранится облачность с прояснениями, вновь пройдет небольшой снег и в отдельных районах ожидается изморозь. Температура ночью составит –10°...–15° (при прояснении –20°...–25°, на крайнем севере до –30°), днем — –7°…–12°. Скорость ветра будет 1–6 м/c.

Во вторник, 10 февраля, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, местами небольшой снег, ночью на юге области — умеренный снег. Температура в темное время суток составит –17°...–22° (при прояснении –27°...–32°), в светлое — –14°…–19°. Ветер будет 3-8 м/c.

В Екатеринбурге в воскресенье, 8 февраля, будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой снег. Температура ночью составит –8°...–10°, днем — –5°...–7°. Ветер ожидается 2–9 м/c.

В понедельник, 9 февраля, ожидается облачность с прояснениями, в темное время суток небольшой снег, в светлое — умеренный снег. Температура ночью составит –10°...–12°, днем — до –8°...–10°. Скорость ветра составит 1–6 м/c.

Во вторник, 10 февраля, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, ночью умеренный снег, днем — слабый снег. В темное время суток температура составит –18°...–20°, в светлое — –14°...–16°. Ветер будет 3–8 м/c.

Василий Алексеев