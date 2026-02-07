Из-за схода вагона с рельсов задерживается поезд Москва - Волгоград

Из-за схода пустого вагона в Волгоградской области задерживаются поезда и электрички, идущие через Сакарку. В пределах часа опаздывают пассажирский поезд №2 Москва - Волгоград и пригородная электричка Волгоград 1 - Петров Вал.

В РЖД сообщили, что на время устранения их пускают по соседнему пути. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов.

Ранее стало известно, что сход пустого вагона произошел 7 февраля в Городищенском районе на перегоне станций Качалино - Котлубань. Причины схода неизвестны. На месте происшествия работает аварийно-восстановительный поезд.

Марина Окорокова