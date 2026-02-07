С начала 2026 года в Татарстане введено в эксплуатацию 687 тыс. кв. м жилья, что составляет 22% от годового плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран План по вводу жилья в Татарстане в 2026 году выполнили на 22%

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ План по вводу жилья в Татарстане в 2026 году выполнили на 22%

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В рамках коммерческого строительства сдано 22% от запланированного объема — 32 многоквартирных дома. По программе социальной ипотеки выполнено 6% от плана, завершено строительство одного из 108 запланированных домов.

Наиболее высокие показатели отмечены в сфере индивидуального жилищного строительства — план выполнен на 23%, введено в эксплуатацию 445 тыс. кв. м жилья.

Годовой план по вводу жилья в республике составляет 3 млн 175 тыс. кв. м.

Влас Северин