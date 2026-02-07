Спрос на загородное жилье в январе вырос в Ленобласти на 36%

В начале года спрос на аренду загородных домов в Ленинградской области увеличился на 36% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. Квартиры посуточно брали в регионе на 16% чаще, сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Стоимость бронирования посуточных квартир в Ленобласти составила 4700 рублей в сутки, домов за городом — 14 тыс. рублей. Чаще остальных в регион приезжали жители Москвы и Московской области — 17% от общего числа бронирований. Далее идут жители Петербурга и Ленобласти — 8%.

Субъекту удалось попасть в топ-пять регионов по спросу на бронирование посуточных квартир в январе, он уступил Москве и Московской области, Краснодарскому краю и Петербургу. Аналогичное место Ленобласть заняла среди регионов, где чаще посуточно снимали загородное жилье.

Татьяна Титаева