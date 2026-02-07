Хлор для очистки воды в Ижевске заменят гипохлоритом натрия
Производство гипохлорита натрия, который заменит хлор в процессе очистки воды, запустят в Ижевске летом. Как сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков, пусконаладочные работы запланированы в мае. «Ижводоканал» возводил объект около пяти лет на станции водоподготовки «Пруд—Ижевск».
«Этот безопасный материал вырабатывается из поваренной соли, его будут применять для обеззараживания воды. Такой современный способ уже используют во многих странах мира»,— написал мэр.
Он добавил, что в планах «Ижводоканала» на 2026 год — строительство дюкерных линий для подачи воды из реки Кама, модернизация объектов канализации, обновление сетей водоснабжения и водоотведения и другие работы. На это из всех источников финансирования заложен почти 1 млрд руб.