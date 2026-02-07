Доллары перешли на депозиты

Закупки иностранной валюты гражданами в прошлом году превысили 1 трлн руб. Физлица вложили в нее на 50 млрд руб. больше, чем в 2024-м, следует из данных Банка России. При этом в январе 2026 года покупки сократились до 36 млрд руб. соответственно. Это минимальный показатель за последние 11 месяцев. В октябре 2025-го валютные вклады выросли до $3 млрд, что стало рекордом с декабря 2023-го. Тогда же в ЦБ подтвердили повышенный интерес физлиц к валюте, но полной статистики не привели. В то же время регулятор подчеркнул, что евро, доллары и другие активы на депозитах размещал ограниченный круг лиц.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Валюта близка к своей предельной доходности, считает инвестбанкир Евгений Коган: «В прошлом году и начале этого у всех были достаточно твердые убеждения, что рубль будет слабеть. Однако этого не произошло. Более того, в течение года большинство россиян убедились, что рубль крепок. Это связано с очень сильным падением импорта, высокими процентными ставкам, положительным торговым балансом.

Постепенно люди стали понимать, что, наверное, инвестиции в валютные депозиты или же просто валюту или что-то с ней связанное будут не самыми комфортными, и стали меньше покупать. Обычно происходит так: когда много покупают, валюта не растет, мало покупают — валюта начинает расти, и все бегут ее покупать. Это нормально. Я не думаю, что валюта будет сильно расти или будет какой-то безумный ажиотаж вокруг нее.

Импорт может немножко вырасти в результате возможного снятия санкций со стороны Америки, если удастся договориться. Последние меры европейцев, 20-й пакет санкций, будут потихонечку снижать размер валютных поступлений, и, возможно, это тоже ударит по курсу рубля, который станет идти в сторону 80-85 руб. за доллар. В курс 90-95 руб. за доллар я пока не особо верю, но в нашей жизни не зарекаются ни от чего».

По данным последнего макроопроса ЦБ, аналитики резко улучшили прогноз по российской валюте. Если в декабре они ожидали, что средний курс доллара превысит 90 руб., то спустя всего месяц они прогнозируют умеренное ослабление до 85 руб. Хотя правительство заложило в бюджет на этот год курс доллара в районе 92 руб.

Крепкий рубль добавляет проблем реальному сектору, подчеркивает профессор Школы финансов Высшей школы экономики Александр Абрамов: «Я думаю, какое-то время рубль будет укрепляться, потому что государство продает валюту на рынке, импортеры не покупают доллар, экспортеры доллар продают довольно охотно, рублевые ставки очень высокие.

Но когда ставка снизится до 12%, у экспортеров пропадет интерес продавать всю выручку, и, мне кажется, что государство будет несколько ограниченно продавать валюту на рынке в силу бюджетных правил. Поэтому рубль будет слабеть. Не думаю, что очень сильно, даже 92-94 руб. — это смелые предположения. До 85 руб. за доллар к концу года.

Люди на самом деле очень встревожены, потому что курс такой низкий, что в общем-то покупать валюту впрок, наверное, выгодно, особенно с учетом того, что в будущем рубль так или иначе будет слабеть, без этого экономика не будет расти. Есть страх медленной девальвации, до 30%.

То есть люди на самом деле очень сильно были обеспокоены защитой рубля от рисков ослабления. В какой-то степени в долгосрочном периоде они правы, но проблема доллара заключается в том, что, с одной стороны, государство будет теперь какие-то ограничения вводить на вывоз валюты, с другой, сдать наличные деньги в западных банках будет сложно».

На эти выходные Центробанк повысил официальный курс доллара на 50 коп. — до 77 руб. Евро вырос почти на 80 коп. — до 91 руб.

Леонид Пастернак