Пустой вагон сошел с рельсов в Волгоградской области

На перегоне станций Качалино — Котлубань Приволжской железной дороги сошел с рельсов пустой вагон. Пострадавших нет. Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: vk.com / rzd_official

Фото: vk.com / rzd_official

Инцидент произошел 7 февраля в Городищенском районе Волгоградской области. Причины схода вагона неизвестны. На место происшествия выехал аварийно-восстановительный поезд.

Ожидаются задержки поездов. Пока специалисты наладили движение по одному из путей.

