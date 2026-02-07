В Свердловской области остановили более 20 пьяных водителей за сутки

Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем свыше 20 пьяных водителей на дорогах Свердловской области, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. В Госавтоинспекции подчеркнули, что первая неделя февраля показала «вопиющую безответственность отдельных водителей».

«В Кировграде инспекторы остановили 46-летнего мужчину, который едва мог стоять на ногах и связно говорить. Его путь был "коротким" — он сел за руль, чтобы доехать из дома до магазина за очередной порцией алкоголя»,— рассказали в ГИБДД, подчеркнув, что у водителя был зафиксирован «запредельный показатель» в ходе освидетельствования. «1,805 мг/л, что более чем в 11 раз превышает законный предел. Это состояние полной неадекватности, при котором человек не способен контролировать даже свои движения, не говоря о автомобиле»,— пояснили в Госавтоинспекции.

В Заречном сотрудники ГИБДД остановили 24-летнего жителя Асбеста в ходе его «поездки по населенным пунктам», в селе Печеркино Пышминского округа водитель без прав попытался скрыться от патруля и устроил «опасную погоню». «С 7 по 9 февраля на дорогах Свердловской области проходят сплошные проверки водителей. Сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за соблюдением ПДД, уделяя особое внимание пресечению управления транспортными средствами в состоянии опьянения, без прав и при иных грубых нарушениях»,— подчеркнули в ГИБДД.

Василий Алексеев