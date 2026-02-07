В Перми почти в четыре раза вырос объем строительства жилья бизнес-класса

В 2025 году в Перми девелоперы заявили о 29 новых проектах с общей площадью в 346 тыс. кв. м. Исследование пермского рынка недвижимости представили аналитики группы компаний «Кортрос». По данным аналитиков, предложение комфорт-класса составило 80,5% (278,5 тыс. кв. м), «бизнес» — 19% (65,6 тыс. кв. м), а эконом-класса — менее процента (1966 кв. м). По сравнению с 2023 годом, доля жилья бизнес-сегмента выросла с 17,6 тыс. кв. м на 15 п.п. При этом доля жилья «эконом» напротив сократилась на 10,5 п.п., отмечают эксперты.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Баланс нового предложения существенно изменился. Для проектов бизнес-класса формируется своя аудитория. Рост их числа говорит о смене стратегий девелоперов. Они снижают макроэкономические риски, связанные с падением спроса в массовом сегменте», - пояснил главный коммерческий директор ГК «КОРТРОС» Дмитрий Железнов. Стоит отметить, что в прошлом году ГК «Кортрос» начала реализацию проекта «Ультима Сити» с объемом предложения в 20,8 тыс. кв. м. В планах компании в 2026 году начать продажи еще семи жилых комплексов общей площадью около 600 тыс. кв. м в Перми.