В Астрахани автобусы массово выходят из строя из-за морозов

Общественный транспорт Астрахани проходит испытание низкими температурами на прочность. Региональный филиал Национальной транспортной ассоциации работает в эти дни в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе главы региона Игоря Бабушкина.

Фото: Администрация губернатора Астраханской области

Фото: Администрация губернатора Астраханской области

Специалисты НТА отмечают, что у автобусов замерзают газовые редукторы, отказывают датчики пневмоподвески, выходят из строя отопительные приборы и образуется конденсат в пневмосистеме. Из-за этого ремонтировать общественный транспорт приходится 140 сотрудникам НТА в четыре смены.

Большинство автобусов выходит из строя просто из-за низких температур. На данный момент НТА вывела на линии все резервные машины. «Нам удалось удержать транспортную работу, в первую очередь, благодаря колоссальным усилиям работников ремзоны и отдела эксплуатации. Все отделы работают посменно практически круглосуточно. Слесари оперативно ремонтируют автобусы, чтобы они выходили на линию. Шоферы преодолевают сотни километров в непростых условиях, нередко сталкиваясь с опасными маневрами водителей легкового транспорта, не привыкших к гололеду и снегу», — заявил территориальный директор астраханского филиала НТА Кирилл Тамбовцев.

Транспортная реформа в Астрахани началась 1 января 2023 года. 12 января 2023 года на улицы вышли первые «Волгабасы» по маршруту М1. Через два дня был запущен маршрут М5. А 20 января заработал последний из магистральных маршрутов М6. По данным на начало 2025 года, в городе и близлежащих сельских районах работает 48 маршрутов, обслуживаемых 477 автобусами различной вместимости.

Марина Окорокова