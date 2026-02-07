Вице-премьер Удмуртии назвал достойной работу дорожных служб в снегопады

Учитывая сложные погодные условия, дорожные службы справились с расчисткой и обработкой трасс в Удмуртии достойно, заявил председатель штаба по зимнему содержанию дорог—вице-премьер республики Игорь Асабин.

«На сегодня снег подарил нам небольшую паузу. Поэтому дорожники могут заняться плановой работой: убирать валы, расширять проезды, вывозить залежи снега и готовиться к следующему снегопаду. С федеральных, региональных, городских дорог, а также дорог районных центров Удмуртии с начала зимнего периода вывезено 993,7 тыс. т снега»,— сказал он (цитату приводит пресс-служба правительства республики).

Аналогичную оценку дал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов. «С начала зимнего сезона нам удается держать работу на достойном уровне. За это время не допущено закрытия дорог — ни региональных, ни федеральной трассы. Наши дорожные службы все это время работали в круглосуточном режиме без выходных»,— отметил господин Таранов.

Министр рассказал о росте обращений граждан в снегопады и поблагодарил жителей за терпение. «Люди видят, что дорожники работают и понимают, что в существующих погодных условиях одномоментно выйти на расчистку всех дорог невозможно»,— добавил он.

На региональных трассах в сильные снегопады выходило в среднем 250 единиц спецтехники, в Ижевске — 290 единиц, на федеральной трассе — около 50. В конце месяца было поставлено два суточных рекорда по количеству осадков: 29 января выпало 12 мм (на 2,5 мм больше, чем в 2007-м), 30 января — 10 мм (на 0,6 мм больше, чем в 2009-м).