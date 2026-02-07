В Оренбуржье пенсионерка заблаговременно украла для себя инвалидную коляску

Пенсионерка из города Ясного Оренбургской области украла инвалидную коляску, сообщила в субботу полиция региона.

По данным полиции, в дежурную часть ясненского отдела МВД обратился 48-летний мужчина с заявлением о хищении принадлежащего ему инвалидного кресла-коляски. Как выяснилось, похититель проник в незапертую квартиру и похитил инвалидное кресло-коляску марки Ottobock. В ходе оперативно-разыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции по подозрению в хищении инвалидной коляски была задержана 66-летняя местная жительница. Она пояснила полицейским, что решила украсть кресло-коляску, «так как знала, что рано или поздно она ей понадобится».

Похищенное имущество было возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением в жилище (ч.3 ст. 158 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

По данным маркетплейсов, стоимость кресла-коляски марки Ottobock составляет в зависимости от модификации от 40 тыс. руб. до 220 тыс. руб., с электроприводом — от 320 тыс. руб. до 870 тыс. руб.

Андрей Васильев