Балкер Sfera сел на мель в акватории Финского залива

Сухогруз Sfera, следовавший из Усть-Луги (Ленобласть) в Скаген (Дания) с 72 тыс. тонн минеральных удобрений на борту, сел на мель в акватории Финского залива севернее острова Сескар, сообщила 7 февраля пресс-служба регионального МЧС. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, инцидент произошел сегодня в 06:42. Надзорное ведомство начало проверку.

На борту находится экипаж из 22 человек, который предпринимает попытки самостоятельно сняться с мели. Корпус судна не поврежден. Погибших и пострадавших нет. Розлива нефтепродуктов в акваторию залива не зафиксировано.

Балкер «Сфера» ходит под флагом Маршалловых островов.

Владимир Колодчук