Криптобиржа Bithumb по ошибке раздала пользователям 620 тыс. биткоинов
Криптовалютная платформа Bithumb по ошибке зачислила клиентам 620 тыс. биткоинов, но смогла вернуть почти все средства, сообщает агентство южнокорейское агентство «Рёнхап».
Во время промоакции вечером 6 февраля 249 пользователей получили в среднем по 2,49 тыс. биткоинов каждый. Это эквивалентно 244 млрд вон или $166 млн на человека.
Причиной назвали человеческий фактор. «Сотрудник Bithumb по ошибке указал единицу выплаты "BTC" вместо корейской воны», — пояснили в компании.
После обнаружения ошибки биржа заблокировала вывод средств. Удалось вернуть 618 212 биткоинов, а также 93% из 1788 биткоинов, которые клиенты успели продать. Не возвращены остаются 125 биткоинов — $7,5 млн по текущему курсу.